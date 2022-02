Natalia Titova | perché ha lasciato Amici | Non ero a mio agio

Advertising

dopo Ballando con le Stelle è approdata ad Amici ed è stata uno dei professori più apprezzati del talent show firmato da Maria De Filippi per ben cinque anni, dal 2015 al 2020. La ...Leggi anche - >>> Forse non tutti sanno cheè stata legata ad un amatissimo volto di Ballando con le stelle: chi c'era prima di Massimiliano Rosolino Poi improvvisamente, la bellissima compagna di Massimiliano Rosolino , ha ...Natalia Titova dopo Ballando con le Stelle è approdata ad Amici ed è stata uno dei professori più apprezzati del talent show firmato da Maria De Filippi per ben cinque anni, dal 2015 al 2020. La ...Natalia Titova è stata una delle insegnanti di ballo più apprezzate del talent di Amici di Maria de Filippi. La professionista russa infatti, ha ricoperto il ruolo di coach dal 2015 al 2020, fino ...