(Di venerdì 4 febbraio 2022) Radja, ex calciatore di Roma e Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il centrocampista belga, nel corso della sua carriera, è stato più volte allenato dall’attuale tecnico azzurro Lucianocon cui ha avuto un ottimo rapporto. Il belga ha poi analizzato il momento azzurro. LucianoNapoli (Getty Images) Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “capisce il calcio, propone calcio e quella con lui è stata la mia miglior stagione statisticamente. Stagione molto importante, ma per realizzazione feci 14 gol elmente fu il nuovo ruolo che mi diede, lui mi capì. Feeling con i calciatori? Dice sempre la sua.è una ...

Advertising

Spazio_Napoli : Nainggolan su Spalletti: “Una grande persona, può vincere lo scudetto” - sportal_it : Radja Nainggolan: 'Luciano Spalletti si comporta come un ragazzino' - napolista : #Nainggolan: «Mertens ti fa vincere le partite, chi gioca con lui migliora. Lo terrei sempre» Il centrocampista be… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Nainggolan: 'Facile lavorare con Spalletti, il Napoli può puntare allo scudetto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Nainggolan: 'Facile lavorare con Spalletti, il Napoli può puntare allo scudetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan Spalletti

A seguire l'intervista di: ' Conè stata la mia miglior stagione a livello di statistiche, feci 14 gol mettendomi in un ruolo diverso. Grazie a lui feci così bene, che lo ha ...su: 'Totti si sentiva preso per il c**o, ma un tecnico deve fare le sue scelte'Intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Radja Nainggolan ha parlato di luciano Spalletti: "Lavorare con lui è facile perché capisce come pochi di calcio. La mia miglior stagione, a livello di ...Raja Naiggolan interviene a Radio Kiss Kiss. L’ex calciatore di Roma ed Inter, conosce molto bene Lusiano Spalletti e dice: #Nainggolan a #KissKissNapoli: “#Spalletti capisce il calcio, come si gioca ...