"Mi sa che sono fregata...". Emma inseguita dai carabinieri (Di venerdì 4 febbraio 2022) Disavventura al termine della terza serata per Emma ma qualcuno ipotizza che possa trattarsi solo di una trovata per il Fantasanremo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Disavventura al termine della terza serata perma qualcuno ipotizza che possa trattarsi solo di una trovata per il Fantasanremo

Advertising

stanzaselvaggia : La ministra Lamorgese mente. Non ci sono state violenze nei confronti della polizia. Erano ragazzini disarmati. E n… - Pontifex_it : A volte rischiamo di pensare alla nostra consacrazione in termini di risultati, di traguardi, di successo. Lo Spiri… - Link4Universe : Non dovrei doverlo dire ma le persone trans (PERSONE non 'il trans') non sono a metà tra niente. L'identità di gene… - LadyTuileries : RT @aleferaz: emma inseguita dai carabinieri che come prima cosa chiede quanti punti sono al fantasanremo il modo in cui tutta italia, arti… - 2021Reinvictus : @_no_grazie @zanzinian Il mio vicino di casa si è offerto di pagare la mia quota di spese condominiali annuali. Gra… -