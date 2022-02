"Mi pare una stronz***". Morgan asfalta Amadeus: "Perché devono fare quella roba sul palco?" (Di venerdì 4 febbraio 2022) La furia di Morgan sul Festival di Sanremo targato Amadeus colpisce (duro) anche... il Fantasanremo, il gioco tormentone che sta coinvolgendo non solo i telespettatori, ma gli stessi artisti in gara, che prima, dopo e durante le loro esibizioni esclamano frasi come "Ciao zia Mara" o "Fantasanremo e papalina", facendo guadagnare così dei punti bonus a chi ha scommesso su di loro. Una moda che non piace al fondatore dei Bluvertigo, che nel 2020 fu squalificato dal Festival (il primo sotto la direzione artistica di Amadeus) per la famosa rissa in diretta sul palco dell'Ariston con Bugo. "Ma Perché un artista, anche di valore come Dargen D'Amico, dovrebbe esclamare un 'Ciao, zia Mara!' piuttosto che 'Ciao, zio Pino!' durante l'esecuzione del suo brano? O gridarlo all'inizio o alla fine come ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) La furia disul Festival di Sanremo targatocolpisce (duro) anche... il Fantasanremo, il gioco tormentone che sta coinvolgendo non solo i telespettatori, ma gli stessi artisti in gara, che prima, dopo e durante le loro esibizioni esclamano frasi come "Ciao zia Mara" o "Fantasanremo e papalina", facendo guadagnare così dei punti bonus a chi ha scommesso su di loro. Una moda che non piace al fondatore dei Bluvertigo, che nel 2020 fu squalificato dal Festival (il primo sotto la direzione artistica di) per la famosa rissa in diretta suldell'Ariston con Bugo. "Maun artista, anche di valore come Dargen D'Amico, dovrebbe esclamare un 'Ciao, zia Mara!' piuttosto che 'Ciao, zio Pino!' durante l'esecuzione del suo brano? O gridarlo all'inizio o alla fine come ...

