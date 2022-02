Lotito: «Non mi risulta che Sarri sia scontento». Oggi la conferenza del tecnico (Di venerdì 4 febbraio 2022) C’è tensione in casa Lazio. Ieri la contestazione dei tifosi. Ecco cosa riporta il Corriere dello Sport del fronte societario: Lotito ha mediato nel suo classico stile. Non ci sono conferme esplicite di una cena consumata lunedì con Sarri in cui si sarebbe riparlato del rinnovo. Dal sito “notizie.com” sono invece rimbalzate alcune sue dichiarazioni, non smentite. «Non mi risulta che io abbia discusso o avuto problemi con Sarri e non mi risulta nemmeno che lui sia scontento». Un colpo al cerchio e uno alla botte. Tare, come ogni mercoledì, ieri non è andato a Formello. Due giorni di stacco totale per recuperare le energie dopo un mese di mercato vissuto in tensione e allontanarsi dalle offese che lo hanno travolto sui social anche attraverso il profilo del figlio Etienne, attaccante ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) C’è tensione in casa Lazio. Ieri la contestazione dei tifosi. Ecco cosa riporta il Corriere dello Sport del fronte societario:ha mediato nel suo classico stile. Non ci sono conferme esplicite di una cena consumata lunedì conin cui si sarebbe riparlato del rinnovo. Dal sito “notizie.com” sono invece rimbalzate alcune sue dichiarazioni, non smentite. «Non miche io abbia discusso o avuto problemi cone non minemmeno che lui sia». Un colpo al cerchio e uno alla botte. Tare, come ogni mercoledì, ieri non è andato a Formello. Due giorni di stacco totale per recuperare le energie dopo un mese di mercato vissuto in tensione e allontanarsi dalle offese che lo hanno travolto sui social anche attraverso il profilo del figlio Etienne, attaccante ...

