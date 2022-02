LIVE Slittino, Prove Pechino 2022 in DIRETTA: inizia il sesto e ultimo test al National Sliding Centre di Yanqing (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.52 inizia la sesta e ultima prova di singolo maschile al National Sliding Centre di Yanqing. 03.50 L’ordine di partenza sarà inverso rispetto a quello della quinta prova, i primi a scendere saranno dunque i lettoni Darznieks, Berzins e Aparjods, gli azzurri avranno invece le pettorine numero 20 (Kevin Fischnaller), 21 (Leon Felderer) e 22 (Dominik Fischnaller). 03.45 Cinque minuti allo start dell’ultimo test, così come nelle precedenti uscite i tedeschi Felix Loch e Johannes Ludwig, al pari dell’austriaco Nico Gleirscher, hanno fatto segnare degli ottimi crono pur non spingendo in partenza a differenza di Wolfgang Kindl e dell’azzurro Dominik Fischnaller. 03.35 Questa la lista di partenza ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.52la sesta e ultima prova di singolo maschile aldi. 03.50 L’ordine di partenza sarà inverso rispetto a quello della quinta prova, i primi a scendere saranno dunque i lettoni Darznieks, Berzins e Aparjods, gli azzurri avranno invece le pettorine numero 20 (Kevin Fischnaller), 21 (Leon Felderer) e 22 (Dominik Fischnaller). 03.45 Cinque minuti allo start dell’, così come nelle precedenti uscite i tedeschi Felix Loch e Johannes Ludwig, al pari dell’austriaco Nico Gleirscher, hanno fatto segnare degli ottimi crono pur non spingendo in partenza a differenza di Wolfgang Kindl e dell’azzurro Dominik Fischnaller. 03.35 Questa la lista di partenza ...

