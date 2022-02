L'Italia del curling sogna con il duo Costantini-Mosaner (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Alle Olimpiadi di Pechino c'è un sogno azzurro nel curling, sport che in Italia non supera i 400 tesserati e che si pratica principalmente in tre luoghi: Pinerolo in Piemonte, Cembra in Trentino e Cortina d'Ampezzo. Il curling Italiano o, per restare in argomento, il 'piccolo stone azzurro', ancor prima della cerimonia d'apertura si è messo decisamente in evidenza con quattro vittorie in altrettante partite nel doppio misto. Artefici di questo eccellente avvio sono una 22enne poliziotta ampezzana, Stefania Constantini e un 26enne aviere trentino, anzi, cembrano, Amos Mosaner. Dopo aver sconfitto nell'ordine Stati Uniti, Svizzera nella giornata di ieri e oggi Norvegia (11-8) e Repubblica Ceca (10-2), la coppia Italiana è al comando del round robin del torneo olimpico del doppio ... Leggi su agi (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Alle Olimpiadi di Pechino c'è un sogno azzurro nel, sport che innon supera i 400 tesserati e che si pratica principalmente in tre luoghi: Pinerolo in Piemonte, Cembra in Trentino e Cortina d'Ampezzo. Ilno o, per restare in argomento, il 'piccolo stone azzurro', ancor prima della cerimonia d'apertura si è messo decisamente in evidenza con quattro vittorie in altrettante partite nel doppio misto. Artefici di questo eccellente avvio sono una 22enne poliziotta ampezzana, Stefania Constantini e un 26enne aviere trentino, anzi, cembrano, Amos. Dopo aver sconfitto nell'ordine Stati Uniti, Svizzera nella giornata di ieri e oggi Norvegia (11-8) e Repubblica Ceca (10-2), la coppiana è al comando del round robin del torneo olimpico del doppio ...

