La mamma di Pantani: «La notte in cui morì, Marco non era solo, con lui c’erano due escort» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Com’è noto, la Procura di Rimini ha aperto un nuovo fascicolo sulla morte di Marco Pantani. Nell’ambito della nuova indagine, i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Rimini hanno ascoltato la mamma del ciclista, Tonina Belletti. Per lei, Pantani non era solo, la notte in cui perse la vita, il 14 febbraio 2004. “Marco non era solo la notte che è morto, con lui c’erano due escort”. Queste le sue parole, durante un’audizione di circa tre ore e mezzo nella sede del comando provinciale, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Quella notte, Pantani fu trovato morto nel residence Le Rose. La Procura della Repubblica di Rimini ha già archiviato due ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Com’è noto, la Procura di Rimini ha aperto un nuovo fascicolo sulla morte di. Nell’ambito della nuova indagine, i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Rimini hanno ascoltato ladel ciclista, Tonina Belletti. Per lei,non era, lain cui perse la vita, il 14 febbraio 2004. “non eralache è morto, con luidue”. Queste le sue parole, durante un’audizione di circa tre ore e mezzo nella sede del comando provinciale, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Quellafu trovato morto nel residence Le Rose. La Procura della Repubblica di Rimini ha già archiviato due ...

