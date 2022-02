La Bce al tempo del Draghistan (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Banca centrale europea sta per perdere il controllo del mercato. Aveva previsto un calo dell’inflazione già a partire da gennaio ma è stata smentita dai numeri che hanno registrato aumenti dei prezzi in tutti i paesi dell’Euro area. L’impressionante +5,1% ha messo in allarme tutti i desk di negoziazione delle banche dove ormai la previsione del 28 settembre della Bce di un’inflazione al 1,5% entro il 2023 viene considerata poco più che una barzelletta. Cristine Lagarde è dovuta correre ai ripari ieri dicendo che “analizzeremo attentamente l’inflazione e prenderemo le misure necessarie per assicurare la stabilità dei prezzi, le nostre misure che prenderemo al momento opportuno dipendendo dai dati saranno graduali”. Tradotto in italiano, siamo nella cacca e speriamo di cavarcela, non possiamo cambiare idea troppo rapidamente altrimenti perderemmo la faccia ma fra marzo e giugno ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Banca centrale europea sta per perdere il controllo del mercato. Aveva previsto un calo dell’inflazione già a partire da gennaio ma è stata smentita dai numeri che hanno registrato aumenti dei prezzi in tutti i paesi dell’Euro area. L’impressionante +5,1% ha messo in allarme tutti i desk di negoziazione delle banche dove ormai la previsione del 28 settembre della Bce di un’inflazione al 1,5% entro il 2023 viene considerata poco più che una barzelletta. Cristine Lagarde è dovuta correre ai ripari ieri dicendo che “analizzeremo attentamente l’inflazione e prenderemo le misure necessarie per assicurare la stabilità dei prezzi, le nostre misure che prenderemo al momento opportuno dipendendo dai dati saranno graduali”. Tradotto in italiano, siamo nella cacca e speriamo di cavarcela, non possiamo cambiare idea troppo rapidamente altrimenti perderemmo la faccia ma fra marzo e giugno ...

