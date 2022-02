Intesa Sanpaolo, Salini “Piano stimolo per il sistema produttivo” (Di venerdì 4 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Il Piano presentato oggi da Intesa Sanpaolo, è esempio e stimolo per il sistema produttivo di capacità corale di reazione al cambiamento e rinnovamento. Ben si innesta in un momento storico eccezionale in cui, per la prima volta dopo oltre 70 anni, l'Italia torna a pianificare lo sviluppo con una visione di lungo termine”. Così Pietro Salini, Ad di Webuild, in merito al lancio del Piano d'impresa 2022-2025 di Intesa Sanpaolo. “Il Piano – aggiunge – interpreta le esigenze delle imprese e delle persone in un Paese che deve riprendere un percorso di crescita condivisa e di fiducia nel futuro. Gli strumenti che mette in campo spingono uno sforzo collettivo eccezionale per fare squadra, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ilpresentato oggi da, è esempio eper ildi capacità corale di reazione al cambiamento e rinnovamento. Ben si innesta in un momento storico eccezionale in cui, per la prima volta dopo oltre 70 anni, l'Italia torna a pianificare lo sviluppo con una visione di lungo termine”. Così Pietro, Ad di Webuild, in merito al lancio deld'impresa 2022-2025 di. “Il– aggiunge – interpreta le esigenze delle imprese e delle persone in un Paese che deve riprendere un percorso di crescita condivisa e di fiducia nel futuro. Gli strumenti che mette in campo spingono uno sforzo collettivo eccezionale per fare squadra, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Intesa Sanpaolo chiude il 2021 con un utile a 4,18 miliardi. In crescita del 19,4% rispetto al 2020. Saldo dividend… - News24_it : Intesa Sanpaolo, nel nuovo piano 22 miliardi ai soci in cinque anni - Adnkronos - viciocort : RT @milafiordalisi: #IntesaSanPaolo dà il via alla #BancaDigitale: sul piatto 650 milioni, 4.600 #assunzioni @intesasanpaolo - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Intesa Sanpaolo, Salini “Piano stimolo per il sistema produttivo” - - FABI_News : Il segretario generale della #Fabi, @LandoSileoni , in diretta oggi su Class Cnbc alle ore 16.00, canale 507 di Sky… -