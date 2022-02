Il ricordo dell' amico di Mattarella | Quel concerto di Mina nel ' 78

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "benissimola serata, nel 1978, era l'ultimodie decidemmo di andare. Eravamo tre coppie. Sergiocon la moglie Marisa, il fratello Piersanticon la moglie Irma e io, con mia moglie. Eravamo in vacanza a Montecatinil'estate. Fu una bellissima serata. Non mi aspettavo che venisse ricordata dal palco di Sanremo". A parlare in una intervista esclusiva all'Adnkronos è Antonio Todaro, avvocato ottantenne,storicoa famiglia. Sia del Presidente Sergioche del fratello, il Presidentea Regione siciliana, Piersanti, ucciso da Cosa nostra il 6 ...