Green pass, zone rosse, discoteche: calendario con nuove regole fino al 15 giugno (Di venerdì 4 febbraio 2022) La pandemia sembra rallentare la presa . E così anche in Italia , sulla scia di quanto sta accadendo in gran parte dell'Europa, si allentano le misure previste per contrastare la diffusione del Covid ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) La pandemia sembra rallentare la presa . E così anche in Italia , sulla scia di quanto sta accadendo in gran parte dell'Europa, si allentano le misure previste per contrastare la diffusione del Covid ...

Advertising

borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - ladyonorato : Naturalmente, ora che dice cose ragionevoli, i #fasciovax lo rinnegano. - HuffPostItalia : I figli sono positivi: mamma organizza un Covid party per far ottenere il Green pass - Spenk78 : RT @Nicolet84520681: Nn possono chiedere il Green Pass.. Se ve lo chiedono denunciate! - cin_angelo : IL green pass e la distanza non Centra nulla con la pandemia,basta la mascherina X non infettarti ,e quelli che han… -