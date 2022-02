Green pass: scaricalo in pochi click (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dal 1° febbraio nei pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e attività commerciali viene richiesto il Green pass base e invece, scatterà il 15 febbraio l'obbligo di Green pass rafforzato ... Leggi su consumatore.tgcom24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dal 1° febbraio nei pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e attività commerciali viene richiesto ilbase e invece, scatterà il 15 febbraio l'obbligo dirafforzato ...

Advertising

borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - ladyonorato : Naturalmente, ora che dice cose ragionevoli, i #fasciovax lo rinnegano. - AlexBazzaro : Il punto non è ottenere il green pass o no. Orami si è infettata mezza Italia. Spesso cercandosela apposta. Non è… - paoloferrarelli : RT @Alexanderxxvii1: Speranza Ci spieghi perché una persona che si e immunizata naturalmente, dopo sei mesi gli scade il green pass e deve… - fantastilandia : @MediasetTgcom24 Quindi in Italia non ci sarà il green pass senza limiti dopo la terza dose? -