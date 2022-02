Gli Autogol commenteranno il derby Inter-Milan su DAZN (Di venerdì 4 febbraio 2022) DAZN ha scelto il derby di Milano tra Inter e Milan – in programma domani pomeriggio, con calcio d’inizio fissato alle ore 18 – come Coca-Cola Super Match. Si tratta del nuovo format lanciato dalla piattaforma di sport in streaming che va ad arricchire la visione delle partite di calcio. Il nuovo format ha preso L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 4 febbraio 2022)ha scelto ildio tra– in programma domani pomeriggio, con calcio d’inizio fissato alle ore 18 – come Coca-Cola Super Match. Si tratta del nuovo format lanciato dalla piattaforma di sport in streaming che va ad arricchire la visione delle partite di calcio. Il nuovo format ha preso L'articolo

Advertising

marianodacasteo : Avviso per i ritardati. Quella con Gli Autogol sarà una telecronaca alternativa che si potrà scegliere come già cap… - Mocoradioactiv : RT @CalcioFinanza: Gli Autogol commenteranno il derby Inter-Milan su #DAZN: la sfida scelta come Coca-Cola Super Match - CalcioFinanza : Gli Autogol commenteranno il derby Inter-Milan su #DAZN: la sfida scelta come Coca-Cola Super Match… - relucamero : @Moussolinho L'età media di chi ride per gli autogol sarà 47 anni* - BBilanShit : @chedisagio Escludendo il fatto che gli autogol sono i peggiori gobbi possibili. che credono di fare ridere insulta… -