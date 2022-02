Giornata della Memoria al Consolato polacco di Napoli

(Di venerdì 4 febbraio 2022) IlPolonia didi cui il Console Dario Dal Verme ha inviato un comunicato stampa in cui, con riferimento al libro mai pubblicato in Italia “The meaning of Hitler” di Sebastian Haffner (1978), il 27 Gennaio in occasione del Giorno, informa dell’arrivo nelle sale italiane de “Il senso di Hitler”, il film di Petra Epperleine e Michael Tucker . Dai filmati dell’epoca nazista al video su Tik Tok il film è un’indagine alternativa sull’influenza che Adolf Hitler continua ad avere ancora oggi sulla società : da immagini dell’epoca nazista e documenti storici ad un’analisi approfondita del fenomeno anche attraverso i social network di oggi , da Tik Tok a Twitter. A partire dal libro “The Meaning of Hitler” di Sebastian Haffner vengono smantellati i miti e le idee comuni su ...

AurelianoStingi : Oggi è la giornata mondiale contro il cancro, io e @FPFabrizioPhD vogliamo parlarvi della terapia CAR-T cells e la… - Montecitorio : Sergio #Mattarella ha giurato come #PresidentedellaRepubblica. Dall’accoglienza alla Camera del Capo dello Stato al… - vaticannews_it : #4febbraio #PapaFrancesco: la fratellanza, percorso difficile ma è “ancora di salvezza dell'umanità' Videomessaggio… - Avvenire_Nei : Giornata della fratellanza. Il teologo islamico Mokrani: «Insieme, contro la violenza» - IamCalcioPotenz : Prima Categoria, le designazioni arbitrali della dodicesima giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata della

In tanti approfittanobelladi sole, seppur gelida con la colonnina di mercurio a cinque gradi sotto lo zero, per scattare qualche selfie con la gigantografia delle mascotte sullo ......loro storie e ricette e per assaporare il gustocrema di nocciole più famosa al mondo. Nato spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una...personale del Posto Polfer di Modena è stato impegnato per l’intera giornata in controlli straordinari dedicati alla prevenzione e al contrasto delle attività illecite. Le verifiche hanno interessato ...Per tutta la giornata di domenica sarà possibile viaggiare sugli autobus della rete urbana di Modena acquistando un solo biglietto di corsa semplice. La promozione di Seta è valida anche per i ...