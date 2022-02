Educazione stradale | proroga consegna elaborati progetto Icaro al 26 aprile

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il concorso è promosso dalla Poliziain collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, il MIMS – Direzione Generale per la Sicurezza, il Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, la Fondazione ANIA, il MO.I.GE – Movimento Italiano Genitori, la Federazione Ciclistica Italiana, il Gruppo ASTM-SIAS, il Gruppo Autostrada del Brennero S.p.a. ed Enel Green Power S.p.A. L'articolo .

E questa particolare infrazione del Codiceè punita severamente. Le cattive abitudini sono ... Un po' per buonae un po' perché può essere pericoloso. Eppure, per quanto vi sia un'...Pescara. Un corso di, che tenga conto di tutte le innovazioni portate dalla micromobilità e dalla nuova segnaletica destinata alla protezione degli utenti deboli della strada: parte direttamente dalle ...Università della Valle d'Aosta Simona Baracco psicologa e formatrice "Università della Strada Gruppo Abele" - Torino. L'incontro è realizzato in collaborazione con il Municipio V Valpolcevera e con la ...Pescara. Un corso di educazione stradale, che tenga conto di tutte le innovazioni portate dalla micromobilità e dalla nuova segnaletica destinata alla protezione degli utenti deboli della strada ...