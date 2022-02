Covid, altri due decessi al San Pio: sono 62 i pazienti ricoverati (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due nuove vittime per cause legate al Covid all’ospedale San Pio. Si tratta di un uomo di 88 anni di Cusano Mutri che era ricoverato in Medicina Interna e un 60enne di San Martino Valle Caudina che era ricoverato in terapia intensiva. sono attualmente 62 i pazienti positivi di stanza presso il nosocomio di via Pacevecchia, di cui 40 della provincia di Benevento e 22 ricoverati nelle altre province. Oltre ai due decessi già citati si è registrata anche la dimissione di un paziente sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due nuove vittime per cause legate alall’ospedale San Pio. Si tratta di un uomo di 88 anni di Cusano Mutri che era ricoverato in Medicina Interna e un 60enne di San Martino Valle Caudina che era ricoverato in terapia intensiva.attualmente 62 ipositivi di stanza presso il nosocomio di via Pacevecchia, di cui 40 della provincia di Benevento e 22nelle altre province. Oltre ai duegià citati si è registrata anche la dimissione di un paziente sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

