Conferenza stampa Italiano: «Lazio allenata benissimo. Piatek non è stato bene…» (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio. Lazio – «Sarebbe importante vincere: questa partita è particolare, come tutte quelle dopo le soste. Ci sono delle incognite enormi. Abbiamo lavorato con 13-14 elementi, solo da due giorni sto lavorando con la rosa al completo. E’ un gran bel rebus quando si sta tanto fermi. La Lazio è una delle squadre più forti del campionato, è allenata benissimo e sa punirti da un momento all’altro. Se riuscissimo a vincere sarebbe tanta roba. Cercheremo di ottenere questo. In casa sappiamo esprimerci in modo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’allenatore della Fiorentinaha parlato alla vigilia della partita contro laVincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato inalla vigilia della partita contro la– «Sarebbe importante vincere: questa partita è particolare, come tutte quelle dopo le soste. Ci sono delle incognite enormi. Abbiamo lavorato con 13-14 elementi, solo da due giorni sto lavorando con la rosa al completo. E’ un gran bel rebus quando si sta tanto fermi. Laè una delle squadre più forti del campionato, èe sa punirti da un momento all’altro. Se riuscissimo a vincere sarebbe tanta roba. Cercheremo di ottenere questo. In casa sappiamo esprimerci in modo ...

