Commisso come Jocker sul Ponte Vecchio: Digos denuncia un tifoso viola per deturpamento e diffamazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Digos ha individuato e denunciato il tifoso viola che ha affisso uno striscione sul Ponte Vecchio con a faccia del presidente della Fiorentina mascherato come il Jocker di Batman. Il manifesto, rimosso dagli agenti della Municipale, è stato subito sequestrato dalla Polizia di Stato che ha avviato immediatamente le indagini per risalire all’autore del gesto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Laha individuato eto ilche ha affisso uno striscione sulcon a faccia del presidente della Fiorentina mascheratoildi Batman. Il manifesto, rimosso dagli agenti della Municipale, è stato subito sequestrato dalla Polizia di Stato che ha avviato immediatamente le indagini per risalire all’autore del gesto L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

lagori3 : @GaudericoPrimo Ma come fanno non hanno tempo sono tutti presi a contestare Commisso!! - Ennio76040064 : @fbmaarket Contestando Tare, lo rafforzate come parafulmine perfetto e silenzioso di Lotito. Va contestato Lotito,… - bianchiandrea7 : @GaudericoPrimo A me Commisso come presidente va bene però offendersi per uno striscione ,e fare minacce più o men… - beppeinterista : @Gianluc51789947 @AslanNerazzurro Si galleggiava a metà classifica come un Commisso qualunque x sempre - violamad79 : Ovviamente essere scortato ogni giorno per paura di qualcosa secondo lui fa parte di una contestazione normale. Ma… -