Come l’Ue vuole ridurre il divario digitale tra i Balcani e il resto d’Europa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Durante le fasi più acute della pandemia la maggior parte delle nostre vite è passata attraverso mezzi e canali digitali: e-mail e riunioni di lavoro online, didattica a distanza per i più giovani, acquisti sul web dei prodotti più svariati, anche i momenti più ricreativi con gli amici si sono spesso svolti attraverso l’utilizzo di piattaforme virtuali. Tutto questo è stato possibile grazie all’enorme infrastruttura di internet che ha consentito alle persone di rimanere connesse, e in un certo senso vicine, durante le fasi più critiche legate alle chiusure. Come evidenziato in un precedente articolo pubblicato su Obct internet è stato fondamentale soprattutto per il prosieguo di quelle attività lavorative che si sono potute “trasferire” a casa. Tuttavia, nello stesso articolo è ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pubblicato originariamente su Osservatorioe Caucaso Transeuropa Durante le fasi più acute della pandemia la maggior parte delle nostre vite è passata attraverso mezzi e canali digitali: e-mail e riunioni di lavoro online, didattica a distanza per i più giovani, acquisti sul web dei prodotti più svariati, anche i momenti più ricreativi con gli amici si sono spesso svolti attraverso l’utilizzo di piattaforme virtuali. Tutto questo è stato possibile grazie all’enorme infrastruttura di internet che ha consentito alle persone di rimanere connesse, e in un certo senso vicine, durante le fasi più critiche legate alle chiusure.evidenziato in un precedente articolo pubblicato su Obct internet è stato fondamentale soprattutto per il prosieguo di quelle attività lavorative che si sono potute “trasferire” a casa. Tuttavia, nello stesso articolo è ...

Advertising

AngeloCiocca : E' ora di dirlo forte e chiaro. Siamo stanchi di scelte immotivate come il #Nutriscore ! Raccogliamo l'appello di… - ispionline : Per l'Europa, la crisi tra #Russia e #Ucraina è anche una #crisi sul #gas. Se Mosca chiudesse tutti i rubinetti, qu… - pietrafocaia : RT @Lanuovaecologia: #Tassonomia #gas e #nucleare classificati come fonti energetiche sostenibili. Perché così si va contro il #Greendeal e… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Le organizzazioni ambientaliste hanno avviato il processo per sfidare legalmente l'Ue sulle regole della #tassonomia ve… - dodopalma : RT @ispionline: Per l'Europa, la crisi tra #Russia e #Ucraina è anche una #crisi sul #gas. Se Mosca chiudesse tutti i rubinetti, quali paes… -