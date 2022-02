Bus dirottato a Milano, definitiva la condanna a 19 anni per l’autista Ousseynou Sy (Di venerdì 4 febbraio 2022) Diciannove anni di carcere per Osseynou Sy, l’ex autista 49enne che sequestrò, dirottò e incendiò un bus con a bordo una scolaresca di Crema nel marzo del 2019. È il verdetto della Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna inflitta nell’aprile 2021 dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano per attentato e sequestro di persona con finalità di terrorismo e incendio. I giudici di legittimità hanno rigettato i ricorsi presentati dal difensore dell’imputato, dalla società proprietaria del mezzo e dall’azienda di trasporto pubblico Autoguidovie (per cui lavorava Sy) riconosciuta come responsabile civile e quindi tenuta a risarcire i danni. Respinto anche il ricorso presentato da uno dei legali di parte civile, l’avvocato Antonino Ennio Andronico, che chiedeva di ammettere tra i responsabili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Diciannovedi carcere per Osseynou Sy, l’ex autista 49enne che sequestrò, dirottò e incendiò un bus con a bordo una scolaresca di Crema nel marzo del 2019. È il verdetto della Corte di Cassazione, che ha resolainflitta nell’aprile 2021 dalla Corte d’Assise d’Appello diper attentato e sequestro di persona con finalità di terrorismo e incendio. I giudici di legittimità hanno rigettato i ricorsi presentati dal difensore dell’imputato, dalla società proprietaria del mezzo e dall’azienda di trasporto pubblico Autoguidovie (per cui lavorava Sy) riconosciuta come responsabile civile e quindi tenuta a risarcire i d. Respinto anche il ricorso presentato da uno dei legali di parte civile, l’avvocato Antonino Ennio Andronico, che chiedeva di ammettere tra i responsabili ...

