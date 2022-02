Buone notizie per Ounas: ha superato i test, a breve il ritorno in campo (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport – Ottime notizie per Adam Ounas: il giocatore tornerà presto a disposizione di Luciano Spalletti. Finalmente Buone notizie per Adam Ounas … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport – Ottimeper Adam: il giocatore tornerà presto a disposizione di Luciano Spalletti. Finalmenteper Adam… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

RobertoBurioni : Buone notizie. Il vaccino per i più piccoli potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo indiscrezioni l'autorizza… - francescoseghez : Buone notizie da @EU_Commission, Fondazione @adaptland e @adaptland si sono aggiudicati tutti e tre i progetti di r… - enpaonlus : Una buona notizia illumina la giornata - e in questo caso le buone notizie sono due! Grazie alle famiglie che hanno… - sportli26181512 : Tuttosport - Tomori, il ginocchio sta dando buone sensazioni: oggi dovrebbe allenarsi in gruppo per tutta la seduta… - giulsens : RT @GPGualaccini: @CorriereBN LE SFIDE DEL #TERZOSETTORE TRA DUBBI, DOMANDE E DIFFICOLTÀ. Le risposte degli #esperti ? @EliSoglio? ?@paolo… -