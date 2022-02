Atletica, Marcell Jacobs torna in gara oggi: corre i 60 metri a Berlino (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs torna a gareggiare oggi pomeriggio a Berlino per i 60 metri. Lo ricorda la FederAtletica in una nota. Gli avversari saranno il francese Jimmy Vicaut, a cui Jacobs ha soffiato il record europeo dei 100 metri, il tedesco Kevin Kranz, battuto dall'italiano nell'Euroindoor di Torun e l’ivoriano Arthur Cissé, che superò l'azzurro lo scorso anno proprio a Berlino. Quello dell’Istaf Indoor di Berlino è il debutto stagionale del campione italiano, medaglia d'oro anche nella 4x100 a Tokyo 2020. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il campione olimpico dei 100a gareggiarepomeriggio aper i 60. Lo ricorda la Federin una nota. Gli avversari saranno il francese Jimmy Vicaut, a cuiha soffiato il record europeo dei 100, il tedesco Kevin Kranz, battuto dall'italiano nell'Euroindoor di Torun e l’ivoriano Arthur Cissé, che superò l'azzurro lo scorso anno proprio a. Quello dell’Istaf Indoor diè il debutto stagionale del campione italiano, medaglia d'oro anche nella 4x100 a Tokyo 2020.

