Atletica, Marcell Jacobs: “Non mi accontento, voglio il record europeo dei 60. Onorerò il titolo olimpico” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Marcell Jacobs riparte con una schiacciante vittoria. Il Campione olimpico dei 100 metri è tornato in gara a distanza di sei mesi dalla doppia apoteosi di Tokyo, quando conquistò la medaglia d’oro nella gara regina e nella staffetta 4×100, riuscendo subito a fare centro. Il velocista lombardo si è imposto sui 60 metri all’ISTAF Indoor di Berlino, tappa del World Indoor Tour (circuito silver). L’azzurro ha trionfato con il notevole tempo di 6.51, migliorando di sei centesimi quanto fatto ottanta minuti prima in batteria e portandosi a quattro centesimi dal suo personale siglato lo scorso anno quando si laureò Campione d’Europa sulla distanza a Torun. Alle sue spalle l’ivoriano Arthur Cissé (6.60) e il quotato francese Jimmy Vicaut (6.61). Marcell Jacobs ha analizzato la sua gara ai microfoni della Rai: ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022)riparte con una schiacciante vittoria. Il Campionedei 100 metri è tornato in gara a distanza di sei mesi dalla doppia apoteosi di Tokyo, quando conquistò la medaglia d’oro nella gara regina e nella staffetta 4×100, riuscendo subito a fare centro. Il velocista lombardo si è imposto sui 60 metri all’ISTAF Indoor di Berlino, tappa del World Indoor Tour (circuito silver). L’azzurro ha trionfato con il notevole tempo di 6.51, migliorando di sei centesimi quanto fatto ottanta minuti prima in batteria e portandosi a quattro centesimi dal suo personale siglato lo scorso anno quando si laureò Campione d’Europa sulla distanza a Torun. Alle sue spalle l’ivoriano Arthur Cissé (6.60) e il quotato francese Jimmy Vicaut (6.61).ha analizzato la sua gara ai microfoni della Rai: ...

Advertising

SkyTG24 : Atletica, Marcell Jacobs torna in gara oggi: corre i 60 metri a Berlino - __moonrise : RT @atleticaitalia: #atletica MARCELL JACOBS 6.51!!!! VITTORIA A BERLINO ?? ???? l'azzurro a soli quattro centesimi dal record italiano dei 6… - sportal_it : Atletica, Marcell Jacobs non delude le aspettative - BomprezziMarco : RT @Eurosport_IT: É tornato e non riuscite ancora a prenderlo! ?????? #Atletica | #WorldIndoorTour | #Berlino | #Jacobs - GobboDorico : RT @atleticaitalia: #atletica MARCELL JACOBS 6.51!!!! VITTORIA A BERLINO ?? ???? l'azzurro a soli quattro centesimi dal record italiano dei 6… -