Ahia | Dio c*** Un terremoto a Sanremo | Drusilla Foer ha bestemmiato sul palco? Ecco il video | Guarda

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Terza serata del festival di2022. Terza serata e una mattatrice assoluta:, ossia l'alter ego del fotografo Gianluca Gori, che per tutta la serata ha affiancato sulAmadeus. Incontenibile, la, ha infammato la platea dell'Ariston e il pubblico a casa. Ma ora, la polemica monta selvaggia. Che succede? Succede che la mitica, direttamente daldell'Ariston, si sia lasciata andare a un'imprecazione non propriamente proponibile. Il tutto nel bel mezzo di uno sketch, nel momento in cui prova a staccarsi dei baffi finiti. Troppo dolore, però... "È che......". E poi il giallo:ha detto ", Dio cristo"? Parrebbe proprio di sì, ...

Di fatto, una bestemmia è un' "espressione ...