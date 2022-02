Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 febbraio 2022)DEL 3 FEBBRAIOORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULLA DIRAMAZIONESUD, UN INCIDENTE STA PROVOCANNELDO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE; L’INCIDENTE, AVVENUTO AL KM 20, SONO COINVOLTI DUE VEICOLI. RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER IL RESTO, NON VENGONO SEGNALATE PARTICOLARI CRITICITÀ, LA CIRCONE SI STA NORMALIZZANDO UN PO’ OVUNQUE. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE, ED IN PARTICOLARE AI CANTIERI, NEL REATINO SULLA SR521 DI MORRO, SONO IN CORSO ALCUNI INTERVENTI ALLE ALBERATURE ALL’ALTEZZA DEL KM 16+000 CIRCA, SIAMO IN LOCALITÀ FUSCELLO. FINO AL 15 FEBBRAIO, TRA LE 8,00 E LE 16.00, RESTERANNO IN VIGORE IL SENSO UNICO ALTERNATO E ...