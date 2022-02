Ultime Notizie Roma del 03-02-2022 ore 15:10 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale giovedì 3 febbraio Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrini ottavi del restrizioni nuove misure in arrivo per la scuola e sulla durata del Green party il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto 100 il voto della Lega troppo quindi alle restrizioni anche in zona rossa per chi è vaccinato e validità del certificato verde che per chi ha tre dosi è indefinita ha detto il premier Mario Draghi mentre per quanto riguarda la scuola e vaccinati non avranno più in didattica a distanza questi provvedimenti ha spiegato il Presidente del Consiglio della direzione di vuoi ancora maggiore di apertura del paese nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura ha detto draghi sulla base delle evidenze scientifiche continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica Annunceremo un calendario di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022)dailynews radiogiornale giovedì 3 febbraio Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrini ottavi del restrizioni nuove misure in arrivo per la scuola e sulla durata del Green party il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto 100 il voto della Lega troppo quindi alle restrizioni anche in zona rossa per chi è vaccinato e validità del certificato verde che per chi ha tre dosi è indefinita ha detto il premier Mario Draghi mentre per quanto riguarda la scuola e vaccinati non avranno più in didattica a distanza questi provvedimenti ha spiegato il Presidente del Consiglio della direzione di vuoi ancora maggiore di apertura del paese nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura ha detto draghi sulla base delle evidenze scientifiche continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica Annunceremo un calendario di ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Apprese ultime notizie, sorge dilemma sulla strategia di Salvini per il Quirinale. Ecco il dilemma: A fess è in mm… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 167.206 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 186.740). Le vittime sono 427 (ieri 468). Il ta… - Hana_bi1897 : @3dc8 No, secondo le ultime notizie dal fronte non puoi scherzare su una minoranza se non ne fai parte. Io non sono… - Ci1812 : RT @Andrea_V_73: '#Coronavirus ultime notizie. #Oms: tregua #Covid in #Europa, può preludere a fine #pandemia' @sole24ore - kumbiaerumba : RT @Fedal4ever92: Siamo al cuius regio eius religio. Comunque resterò sprovvisto del lasciapassare 'a oltranza', sarebbe ridicolo essere #N… -