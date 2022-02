Torna il talent “Antimafia #Noi” | aperte le iscrizioni

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’Associazionepresenta la terza edizione del “”, che si terrà il prossimo 16 luglio 2022. Anche quest’annoorganizzerà un’intera giornata di manifestazioni nei beni confiscati ai clan, facendo rifiorire i territori attraverso la bellezza, la creatività, la cultura e l’arte. Grazie al “” l’associazione ha anche l’ambizione di tirare fuori i numerosii presenti in Italia. Il requisito fondamentale per l’ammissione aldell’Associazioneè che qualsiasi pièce, componimento musicale, componimento narrativo/poesia, balletto abbia come tema la lotta alla mafia. Ci si può ispirare dunque a film, testi, musiche già esistenti, ...

