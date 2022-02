Scuola | Sasso | Prendiamo le distanze da divisione studenti | creato vulnus pericoloso

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "I ministri della Lega hanno opportunamente preso leda un provvedimento che fa ricadere su bambini di sei anni problematiche che non dipendono certo da loro. A mio avviso si èunpedagogico e culturale". Così il sottosegretario all'Istruzione Rossanospiega all'Adnkronos le ragioni di contestazione della Lega al Governo sulla scelta di differenziare il diritto alla didattica in presenza sulla base dello stato vaccinale. "La campagna vaccinale è partita da troppo poco tempo - prosegue - infatti nella fascia 5-11 anni solo un terzo degli alunni ha avuto la possibilità di immunizzarsi. Inoltre è una decisione che spetta alle famiglie, non al singolo studente, che però paga in prima persona con un'ingiusta esclusione". "La ...

Così il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso spiega all'Adnkronos le ragioni di contestazione ... che però paga in prima persona con un'ingiusta esclusione". "La scuola è il luogo per ...