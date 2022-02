Scandalo al Festival di Sanremo, il Codacons contro Achille Lauro (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’esibizione di Achille Lauro sul palco di Sanremo è stata molto discussa. Inizialmente, è stato attaccato da monsignor Antonio Suetta che ha trovato offensivo il gesto di auto-battezzarsi sul palco e, adesso, anche il Codacons ha deciso di analizzare la questione. L’obiettivo è quello di capire se ci sono i presupposti per sporgere una denuncia contro il cantante. Carlo Rienzi, nei panni di presidente del Codacons, ha affermato di voler coinvolgere anche Papa Francesco. Potrebbe interessarti: Sanremo 2022, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Achille Lauro sta rischiando una denuncia Le performance di Achille Lauro, da sempre, sono state motivo di accuse e polemiche. Più ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’esibizione disul palco diè stata molto discussa. Inizialmente, è stato attaccato da monsignor Antonio Suetta che ha trovato offensivo il gesto di auto-battezzarsi sul palco e, adesso, anche ilha deciso di analizzare la questione. L’obiettivo è quello di capire se ci sono i presupposti per sporgere una denunciail cantante. Carlo Rienzi, nei panni di presidente del, ha affermato di voler coinvolgere anche Papa Francesco. Potrebbe interessarti:2022, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntatasta rischiando una denuncia Le performance di, da sempre, sono state motivo di accuse e polemiche. Più ...

