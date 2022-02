Sanremo 2022, le pagelle ai look della terza serata: Giusy Ferreri e la giacca “tagliata” voto 6, Aka7even in rosa cipria (Di giovedì 3 febbraio 2022) Amadeus: voto 7 – La terza serata si apre con una giacca blu tempestata di Swarovsky: tremate, tremate, i cristalli sono tornati. Giusy Ferreri: voto 6 – Bellissimo il tailleur pantalone in nero, peccato per il cut out sul fianco. Sembra che sia finito nelle grinfie di Edward Mani di Forbice. Nota di merito però alla manicure metal, super di tendenza, e alle pumps con fiocchetti. Highsnob e Hu: voto 6 – Sostanzialmente stesso look della prima serata: in nero lui, in bianco lei. Completi a pantalone con una strana stratificazione di capi. Fabrizio Moro: voto 9 – Smoking nero lucido, con i bordi dei risvolti della giacca in paillettes. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Amadeus:7 – Lasi apre con unablu tempestata di Swarovsky: tremate, tremate, i cristalli sono tornati.6 – Bellissimo il tailleur pantalone in nero, peccato per il cut out sul fianco. Sembra che sia finito nelle grinfie di Edward Mani di Forbice. Nota di merito però alla manicure metal, super di tendenza, e alle pumps con fiocchetti. Highsnob e Hu:6 – Sostanzialmente stessoprima: in nero lui, in bianco lei. Completi a pantalone con una strana stratificazione di capi. Fabrizio Moro:9 – Smoking nero lucido, con i bordi dei risvoltiin paillettes. ...

