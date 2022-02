Sanremo 2022 | ecco la classifica della seconda serata

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Anche ladel 72esimo Festival disi è conclusa, portando con sé tantissime novità, artisti e ospiti sul palco dell’Ariston. Amadeus è stato affiancato dall’attrice di origini italo-senegalesi Lorena Cesarini e ha iniziato omaggiando l’incredibile Monica Vitti, venuta a mancare il 2 febbraio. Tra gli ospiti ChZalone – che ha accompagnato Amadeus in tre sketch diversi – e Laura Pausini che ha cantato il suo nuovo singolo Scatola, parlando poisua prossima esperienza come conduttrice dell’Eurovision Song Contest assieme a Mika e Alessandro Cattelan. Vi raccomandiamo...laprima...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - MondoTV241 : Sanremo 2022, Conferenza Stampa 3 Febbraio #sanremo2022 - _fyoxx : RT @r1gh7n0w_: Riassunto di Sanremo 2022 #festivaldisanremo2022 #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Vladimir Luxuria va all'attacco di Checco Zalone . La favola sulle trans brasiliane recitata ieri sul palco dell'Ariston non è piaciuta all'ex deputata e personaggio tv: "Mi è sembrata intanto una ...Spettatori medi mai così in alto dal 1998, l'Amadeus Ter fa la storia. La performance Auditel della serata di ieri entra negli annali della tv generalista. Per trovare una media d'ascolto migliore della seconda serata del ...Elisa ha emozionato tutti a Sanremo 2022, posizionandosi in cima alla classifica generale della sala stampa delle prime due serate. La cantante ha fatto il suo ritorno al Festival dopo ben 21 anni ...Procediamo, però, con ordine. Cosa significa Fantasanremo e Papalina, l’esclamazione di Amadeus e Sangiovanni sul palco di Sanremo. Fonte Foto: Rai Play I primi a lanciare questo ‘trend’ sul palco di ...