Rosa Alfieri uccisa a Grumo Nevano | l' assassino confessa ma nega le violenze | «Ho sentito voci nella mia testa»

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Svolta nell'inchiesta sull'ultimo femminicidio nel Napoletano. Elpidio D'Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri per l'omicidio di, la ragazza trovata senza vita...

Anche la mamma di Elpidio D'Ambra, il 31enne accusato dell'omicidio di, è intervenuta sull'accaduto esprimendo la sua vicinanza alla famiglia della giovane vittima. La donna, rivolgendosi 'Il Corriere del Mezzogiorno', ha rivelato la sua intenzione di ...Parla la madre di Elpidio D'Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri per l'omicidio di, la ragazza trovata senza vita nell'abitazione di Grumo Nevano (Napoli) dove l'uomo viveva. Il 31enne, bloccato dopo una breve fuga, ha confessato il delitto negando però di aver abusato ...Quell’uomo è Elpidio D’Ambra, il trentunenne arrestato ieri dai carabinieri di Giugliano per l’omicidio di Rosa Alfieri, la ragazza di 23 anni di Grumo Nevano che è stata assassinata nella ..."Ho sentito delle voci che mi dicevano di agire e l'ho fatto". Così Elpidio D'Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri a Napoli per l'omicidio della 23enne Rosa Alfieri, trovata senza vita nell ...