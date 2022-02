Roma. ‘Aiutatemi, sono sola e non ho soldi per mangiare’: i Carabinieri arrivano con la spesa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non sapeva a chi chiedere aiuto, lei che vive sola a 86 anni, vedova e senza alcun legame affettivo, con le relazioni con i parenti non certo delle migliori. Così, stanca, senza soldi e senza cibo ha chiesto aiuto, nel pomeriggio di ieri, al 112 perché non aveva più nulla da mangiare, aveva utilizzato i suoi ultimi risparmi per pagare delle utenze domestiche. Roma. ‘Aiutatemi, sono sola e non ho soldi per mangiare’ Ieri pomeriggio l’operatore della Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma, che ha subito capito lo stato di indigenza e di difficoltà dell’anziana, non si è voltato dall’altra parte. Ha inviato sul posto una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Porta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non sapeva a chi chiedere aiuto, lei che vivea 86 anni, vedova e senza alcun legame affettivo, con le relazioni con i parenti non certo delle migliori. Così, stanca, senzae senza cibo ha chiesto aiuto, nel pomeriggio di ieri, al 112 perché non aveva più nulla da mangiare, aveva utilizzato i suoi ultimi risparmi per pagare delle utenze domestiche.e non hoperIeri pomeriggio l’operatore della Centrale Operativa del Gruppodi, che ha subito capito lo stato di indigenza e di difficoltà dell’anziana, non si è voltato dall’altra parte. Ha inviato sul posto una pattuglia didella StazionePorta ...

