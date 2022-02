Pistoia: trovato morto l’anziano disperso a Montale (Di giovedì 3 febbraio 2022) E' stato ritrovato senza vita il 95enne che risultava disperso da martedì a Montale, nel Pistoiese. L'uomo è stato trovato sulle colline tra Montale e Santomato. Non si conoscono ancora le cause del decesso, ma c'è l'ipotesi del malore. L'anziano si era allontanato da casa martedì mattina e le sono continuate fino ad oggi, 3 febbraio 2022 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 3 febbraio 2022) E' stato risenza vita il 95enne che risultavada martedì a, nel Pistoiese. L'uomo è statosulle colline trae Santomato. Non si conoscono ancora le cause del decesso, ma c'è l'ipotesi del malore. L'anziano si era allontanato da casa martedì mattina e le sono continuate fino ad oggi, 3 febbraio 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

