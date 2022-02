Pillola covid Pfizer in Italia, come funziona (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Arriva in Italia la Pillola anti covid di Pfizer, il nuovo farmaco antivirale Paxlovid. La distribuzione alle Regioni/Province autonome dei primi 11.200 trattamenti completi dell’antivirale inizierà domani. Ma come funziona la Pillola? Il Paxlovid, “è un inibitore della proteasi” ha spiegato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di Buongiorno su Sky TG24. Il farmaco “ha un’efficacia dell’89% se somministrato entro i primi tre, massimo cinque giorni nella progressione della malattia grave” ha detto Locatelli. La struttura commissariale per l’emergenza covid guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo fa sapere che il contratto finalizzato lo scorso 27 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Arriva inlaantidi, il nuovo farmaco antivirale Paxlovid. La distribuzione alle Regioni/Province autonome dei primi 11.200 trattamenti completi dell’antivirale inizierà domani. Mala? Il Paxlovid, “è un inibitore della proteasi” ha spiegato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di Buongiorno su Sky TG24. Il farmaco “ha un’efficacia dell’89% se somministrato entro i primi tre, massimo cinque giorni nella progressione della malattia grave” ha detto Locatelli. La struttura commissariale per l’emergenzaguidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo fa sapere che il contratto finalizzato lo scorso 27 ...

