Pechino 2022 | Valentina Vezzali | “Saremo col cuore accanto a ciascun atleta italiano in gara”

Valentina Vezzali, risultata positiva al Covid-19 venerdì scorso e quindi impossibilitata a raggiungere Pechino per assistere alla Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2022, ha voluto comunque mandare un messaggio a tutti i componenti della spedizione azzurra in Cina. "A nome del Governo rivolgo l'in bocca al lupo ai 118 atleti azzurri e a tutti i componenti della delegazione che rappresenterà l'Italia ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Non potrò essere presente fisicamente in tribuna ad applaudire l'ingresso nello stadio olimpico, ma, assieme a tutti gli italiani, Saremo col cuore accanto a ciascun atleta in gara", dichiara Vezzali.

