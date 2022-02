Ostia, Chiara Mercuri scomparsa: l’appello della famiglia per ritrovarla (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si chiama Chiara Mercuri ed è scomparsa a Ostia il 14 gennaio 2022. Ha 46 anni e, l’ultima volta che è stata vista, si trovava all’hotel Ping Pong sul lungomare Toscanelli di Ostia. La donna si era stanziata lì dopo il furto subito nella sua casa, in corso Duca di Genova: sembrerebbe che tre persone si siano introdotte e abbiano portato via tutto, anche i mobili e il letto. Scomparsi anche i suoi tre cagnolini Chihuahua Totò, Molly e Marcellino. Persona scomparsa a Ostia: il fatto Era dal 1 gennaio che si trovava nell’albergo Ping Pong, dopo il furto nella sua casa. Sono due settimane, però, che i familiari non hanno notizie della donna, e ora sono molto preoccupati. I parenti pensano anche che il soggiorno in albergo possa essere connesso con la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si chiamaed èil 14 gennaio 2022. Ha 46 anni e, l’ultima volta che è stata vista, si trovava all’hotel Ping Pong sul lungomare Toscanelli di. La donna si era stanziata lì dopo il furto subito nella sua casa, in corso Duca di Genova: sembrerebbe che tre persone si siano introdotte e abbiano portato via tutto, anche i mobili e il letto. Scomparsi anche i suoi tre cagnolini Chihuahua Totò, Molly e Marcellino. Persona: il fatto Era dal 1 gennaio che si trovava nell’albergo Ping Pong, dopo il furto nella sua casa. Sono due settimane, però, che i familiari non hanno notiziedonna, e ora sono molto preoccupati. I parenti pensano anche che il soggiorno in albergo possa essere connesso con la ...

Chiara Mercuri scomparsa da Ostia, i famigliari: "Le hanno svaligiato casa e rubato i cani"
Si chiama Chiara Mercuri ed è scomparsa a Ostia il 14 gennaio 2022. Ha 46 anni e, l'ultima volta che è stata vista, si trovava all'hotel Ping Pong sul lungomare Toscanelli di Ostia. La donna si era ...

Scomparsa Chiara Mercuri da Ostia, appello a Chi l'ha visto
Non si hanno più notizie di lei da oltre due settimane. Infatti, Chiara Mercuri, è dal 14 gennaio che non fa ritorno a casa, ad Ostia, dove i suoi familiari e amici la aspettano e la stanno cercando ...

