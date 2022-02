Olimpiadi, Sofia Goggia crede nel recupero. Le Fiamme gialle: “Sarai sempre il nostro Alfiere” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tutti vogliono vederla in azione alle Olimpiadi di Pechino 2022. Lei, per prima, vuole farsi trovare pronta, per difendere il suo titolo. Sofia Goggia tenta il più miracoloso dei recuperi. Un altro, dopo quello alla frattura alla tibia per le finali di Coppa del Mondo di Lenzerheide. Ora deve fare i conti con una microfrattura del perone e una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro. Se nella settimana successiva all’infortunio in superG di Cortina Sofia aveva lavorato soprattutto sulla fisioterapia con lunghe giornate passate a Bagnolo San Vito, ora il focus si è spostato su Verona e sul preparatore atletico Flavio Di Giorgio. Obiettivo: riabituarla alle stimolazioni delle gare, in modo da permetterle di gareggiare ai Giochi di Pechino, dove sabato 12 iniziano le prove per la discesa di martedì ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tutti vogliono vederla in azione alledi Pechino 2022. Lei, per prima, vuole farsi trovare pronta, per difendere il suo titolo.tenta il più miracoloso dei recuperi. Un altro, dopo quello alla frattura alla tibia per le finali di Coppa del Mondo di Lenzerheide. Ora deve fare i conti con una microfrattura del perone e una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro. Se nella settimana successiva all’infortunio in superG di Cortinaaveva lavorato soprattutto sulla fisioterapia con lunghe giornate passate a Bagnolo San Vito, ora il focus si è spostato su Verona e sul preparatore atletico Flavio Di Giorgio. Obiettivo: riabituarla alle stimolazioni delle gare, in modo da permetterle di gareggiare ai Giochi di Pechino, dove sabato 12 iniziano le prove per la discesa di martedì ...

Advertising

SportDailyITA : Olimpiadi: la lettera a Sofia Goggia - Alise0 : RT @LiveSpinoza: Sentiti gli inni per le Olimpiadi invernali, Sofia Goggia si è data al padel. [@Daniele_Zip] - ABkualcosa : RT @LiveSpinoza: Sentiti gli inni per le Olimpiadi invernali, Sofia Goggia si è data al padel. [@Daniele_Zip] - VperViola : RT @LiveSpinoza: Sentiti gli inni per le Olimpiadi invernali, Sofia Goggia si è data al padel. [@Daniele_Zip] - adrianocastrale : RT @LiveSpinoza: Sentiti gli inni per le Olimpiadi invernali, Sofia Goggia si è data al padel. [@Daniele_Zip] -