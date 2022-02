Michele Bravi e l’Inverno dei Fiori: “La pandemia ci ha insegnato a disimparare tutto” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Michele Bravi è alla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, in gara con la sua emozionante ballad Inverno dei Fiori. Il cantante ha sottolineato quanto si senta onorato di essere sul palco di Sanremo anche solo per avere l’occasione di poter avere un faro sia nel teatro più importante d’Italia, sia per poter entrare nelle case degli italiani. Il cantante dice di sentirsi addosso una grande responsabilità: “Con me non porto solo il mio lavoro. Io sono qui per rappresentare chi c’è dietro tutto il grande lavoro, per questo per me è una grandissima responsabilità.” Michele Bravi e la sua Inverno dei Fiori: “La mia dichiarazione d’amore dei tempi moderni” Michele Bravi durante la presentazione del suo nuovo pezzo alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022)è alla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, in gara con la sua emozionante ballad Inverno dei. Il cantante ha sottolineato quanto si senta onorato di essere sul palco di Sanremo anche solo per avere l’occasione di poter avere un faro sia nel teatro più importante d’Italia, sia per poter entrare nelle case degli italiani. Il cantante dice di sentirsi addosso una grande responsabilità: “Con me non porto solo il mio lavoro. Io sono qui per rappresentare chi c’è dietroil grande lavoro, per questo per me è una grandissima responsabilità.”e la sua Inverno dei: “La mia dichiarazione d’amore dei tempi moderni”durante la presentazione del suo nuovo pezzo alla ...

