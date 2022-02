Marcell Jacobs torna in gara! Il Campione Olimpico riparte da Berlino: obiettivi, avversari, programma, orari, tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Marcell Jacobs si sta preparando per il suo attesissimo esordio stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà grande protagonista all’ISTAF Tour di Berlino, in programma venerdì 4 febbraio alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca. Il velocista italiano abbraccerà la pista a sei mesi di distanza dall’apoteosi a cinque cerchi, quando scrisse una memorabile pagina di storia dello sport tricolore imponendosi nella gara più prestigiosa e seguita di tutti i Giochi, oltre che contribuendo al trionfo apocalittico della staffetta 4×100 (giganteggiò nella seconda frazione). Da quel momento non ha più gareggiato. L’Italia aspetta di celebrare il suo grande beniamino, che in terra tedesca si cimenterà sui 60 metri. Ricordiamo che in questa specialità è il Campione ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022)si sta preparando per il suo attesissimo esordio stagionale. Ildei 100 metri sarà grande protagonista all’ISTAF Tour di, invenerdì 4 febbraio alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca. Il velocista italiano abbraccerà la pista a sei mesi di distanza dall’apoteosi a cinque cerchi, quando scrisse una memorabile pagina di storia dello sport tricolore imponendosi nella gara più prestigiosa e seguita di tutti i Giochi, oltre che contribuendo al trionfo apocalittico della staffetta 4×100 (giganteggiò nella seconda frazione). Da quel momento non ha più gareggiato. L’Italia aspetta di celebrare il suo grande beniamino, che in terra tedesca si cimenterà sui 60 metri. Ricordiamo che in questa specialità è il...

Advertising

Loreberna94 : RT @atleticaitalia: #atletica ?? DIRETTA TV su RaiSport+HD per il debutto di Marcell Jacobs a Berlino ???? venerdì dalle 17 in onda il meeti… - BroginiAlessio : Quest'anno i velocisti hanno tutti un solo obiettivo: battere Marcell Jacobs. #Atletica - veneresk : RT @atleticaitalia: #atletica ?? DIRETTA TV su RaiSport+HD per il debutto di Marcell Jacobs a Berlino ???? venerdì dalle 17 in onda il meeti… - infoitsport : Atletica, a che ora gareggia Marcell Jacobs a Berlino e dove vederlo in tv: programma, canale, streaming - destefanoaless : RT @atleticaitalia: #atletica ?? DIRETTA TV su RaiSport+HD per il debutto di Marcell Jacobs a Berlino ???? venerdì dalle 17 in onda il meeti… -