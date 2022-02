Lancia Ypsilon - Dalle passerelle alle auto: "Ecco comè nata la versione Alberta Ferretti" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lancia e moda, un binomio che esiste da decenni: ricordate, per esempio, le versioni Fila o Missoni della Y10? Ecco, proprio la Ypsilon torna a calcare le passerelle. E lo fa a pochi giorni dall'inizio della settimana della moda milanese. A lasciare il segno, questa volta, è Alberta Ferretti, che abbiamo intervistato per il lancio della Ypsilon che porta il suo nome. Luogo dell'incontro, l'area Color & Material di casa Lancia a Torino, dove il connubio con la moda salta all'occhio in modo evidente: tre preziosi abiti della nota stilista italiana occupano il centro della sala, tra bozzetti, mini maquette e lamierini, palette colori e tessuti ecosostenibili utilizzati per i rivestimenti interni. Lei ha rifiutato più volte delle collaborazioni in ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 3 febbraio 2022)e moda, un binomio che esiste da decenni: ricordate, per esempio, le versioni Fila o Missoni della Y10?, proprio latorna a calcare le. E lo fa a pochi giorni dall'inizio della settimana della moda milanese. A lasciare il segno, questa volta, è, che abbiamo intervistato per il lancio dellache porta il suo nome. Luogo dell'incontro, l'area Color & Material di casaa Torino, dove il connubio con la moda salta all'occhio in modo evidente: tre preziosi abiti della nota stilista italiana occupano il centro della sala, tra bozzetti, mini maquette e lamierini, palette colori e tessuti ecosostenibili utilizzati per i rivestimenti interni. Lei ha rifiutato più volte delle collaborazioni in ...

Dalle passerelle alle auto: "Ecco com’è nata la versione Alberta Ferretti" Colloquio con la stilista, fondatrice dell'omonima maison, sulla genesi del progetto e non solo: "L'auto è la mia casa, la guido quando devo ritrovare me stessa" ...

