La tragedia del bimbo morto a Torino precipitato dall’ottavo piano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Aveva solo quindici mesi, Adam, il bimbo morto precipitando dall’ottavo piano di un palazzone in via Pacini 1, nel quartiere Barriera di Milano nella periferia nord di Torino. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, si tratterebbe di un incidente; il piccolo, che si trovava a casa dei nonni, sarebbe precipitato dalla finestra del soggiorno, dopo essersi arrampicato su un divano. In casa, oltre alla nonna materna, c’era anche una zia che, a seguito dello shock subito ha avuto un malore ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Giovanni Bosco. Intanto, sul posto è arrivato poco fa il magistrato, anche se i dettagli della tragedia sono ancora al vaglio dei carabinieri, che – come riporta La Stampa – stanno ascoltando i vicini di casa. “Abbiamo sentito ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Aveva solo quindici mesi, Adam, ilprecipitandodi un palazzone in via Pacini 1, nel quartiere Barriera di Milano nella periferia nord di. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, si tratterebbe di un incidente; il piccolo, che si trovava a casa dei nonni, sarebbedalla finestra del soggiorno, dopo essersi arrampicato su un divano. In casa, oltre alla nonna materna, c’era anche una zia che, a seguito dello shock subito ha avuto un malore ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Giovanni Bosco. Intanto, sul posto è arrivato poco fa il magistrato, anche se i dettagli dellasono ancora al vaglio dei carabinieri, che – come riporta La Stampa – stanno ascoltando i vicini di casa. “Abbiamo sentito ...

