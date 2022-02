Koulibaly e Anguissa dovranno restare in quarantena dopo la Coppa d’Africa? Cosa dice la normativa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Napoli si giocherà gran parte degli obiettivi stagionali in questo mese di febbraio, con diversi match clou che daranno l’esatta dimensione della squadra di Spalletti. Chiaramente il tecnico azzurro si augura di poter contare su tutti i calciatori a disposizione come i calciatori che rientreranno dalla Coppa d’Africa, al netto degli infortunati come Lozano. Kalidou Koulibaly ha raggiunto la finale della rassegna continentale con il suo Senegal, battendo in semifinale 3-1 il Burkina Faso. Mentre Frank Zambo Anguissa dovrà giocare nelle prossime ore con il suo Camerun contro l’Egitto per conquistare il pass per la finale, che si giocherà il prossimo 6 febbraio. A prescindere da chi trionferà, a Napoli ci si interroga su quando si potranno avere a disposizione i due top player. Ma soprattutto ciò che preoccupa i ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Napoli si giocherà gran parte degli obiettivi stagionali in questo mese di febbraio, con diversi match clou che daranno l’esatta dimensione della squadra di Spalletti. Chiaramente il tecnico azzurro si augura di poter contare su tutti i calciatori a disposizione come i calciatori che rientreranno dalla, al netto degli infortunati come Lozano. Kalidouha raggiunto la finale della rassegna continentale con il suo Senegal, battendo in semifinale 3-1 il Burkina Faso. Mentre Frank Zambodovrà giocare nelle prossime ore con il suo Camerun contro l’Egitto per conquistare il pass per la finale, che si giocherà il prossimo 6 febbraio. A prescindere da chi trionferà, a Napoli ci si interroga su quando si potranno avere a disposizione i due top player. Ma soprattutto ciò che preoccupa i ...

