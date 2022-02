Iva Zanicchi? La rispetto ma Gelo siderale sul palco di Sanremo | chi la stronca in sole quattro parole

(Di giovedì 3 febbraio 2022)vuole dire "Pagellone", come a ogni edizione del Festival che si comandi. E la seconda serata registra una strana contraddizione: Ivaè stata una delle più amate dell'Ariston, la sua interpretazione di Voglio amarti, ballatona dal gusto rètro molto sanremese, conquista il pubblico per passionalità e vocalità, ma vieneta dalla sala stampa che la relega negli ultimi posti della classifica sia della seconda serata sia della generale. Un esempio? Il giudizio laconico e sibillino di Marco Mangiarotti, decano dei giornalisti musicali italiani, firma di punta del Quotidiano nazionale. Una voce "pesantissima" nel settore, molto influente e in grado anche di spostare il giudizio dei colleghi con la sua autorevolezza. Il suo apprezzamento per Mahmood e Blanco, La Rappresentante di Lista e Dargen ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Iva Zanicchi ha 82 anni raga! Io mi inchino alla sua grandezza ciaone proprio #Sanremo2022 - _the_jackal : Iva Zanicchi è tornata dopo 50 anni al festival cantando una canzone di 50 anni fa. #Sanremo2022 - SanremoRai : ?? @iva_zanicchi ?? #VoglioAmarti L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - PHOENIXBISHOP : ascoltate anche su spotify e per il momento la mia top 5 è: 1. LRDL 2. Ditonellapiaga-Rettore/Elisa 3. Rkomi 4. Gia… - paynethetic : RT @stanga_mattia: IL FESTIVAL MIO PUÒ FINIRE QUA! IVA ZANICCHI TOTALMENTE ME QUANDO ALLE SUPERIORI PRENDEVO 6 -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

LA SECONDA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022 La cronaca della seconda serata, minuto per minuto Le pagelle:, la voce non basta (4), Amadeus è come un treno La classifica generale: ...Sangiovanni che convince Amadeus a gridare con lui 'FantaSanremo e Papalina', Donatella Rettore che grida 'Amedeo' e 'Papalina', Aka7even che manda un saluto 'a Zia Mara',, Le Vibrazione e Highsnob e Hu che gridano la parole d'ordine sul palco. La seconda serata di Sanremo 2022 ha definitivamente consacrato la FantaSanremo mania tra i cantanti in gara. Già ...Piacerà ai coetanei. VOTO: 7. IVA ZANICCHI- Grandiosa e travolgente, 82 anni di passione, voce ed energia. L’Ariston tributa a lei la seconda standing ovation del Festival (la prima per salutare ...Quando l’hanno annunciata al 20esimo posto della classifica generale, il pubblico dell’Ariston ha fischiato. Eppure Iva Zanicchi è stata una delle vere regine della serata di ieri. Pregiudizi politici ...