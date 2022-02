Italiano, che stoccata a Vlahovic! Avete sentito? (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Fiorentina più forte rispetto a un mese fa? Penso di sì. Siamo cresciuti in tanti aspetti. Mi viene da pensare al passo falso di Torino e di come abbiamo reagito subito. Questo vuol dire che stiamo maturando sotto tutti i punti di vista”. Così l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha risposto tramite i canali ufficiali della Viola alle domande dei tifosi. Nessun rimpianto dunque per Dusan Vlahovic. Non sono mancate poi parole di elogio per i due giocatori chiamati a sostituire proprio il serbo: “Piatek è un grandissimo uomo d’area, ha grande fiuto del gol, in area si muove molto molto bene e legge bene tutte le situazioni. Stiamo iniziando a cercare di farlo migliorare soprattutto lontano dalla porta, ma le sue caratteristiche sono queste. Cabral a livello tecnico è un brasiliano, chiaramente gli piace avere la palla tra i piedi, sa giocare nello ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Fiorentina più forte rispetto a un mese fa? Penso di sì. Siamo cresciuti in tanti aspetti. Mi viene da pensare al passo falso di Torino e di come abbiamo reagito subito. Questo vuol dire che stiamo maturando sotto tutti i punti di vista”. Così l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo, ha risposto tramite i canali ufficiali della Viola alle domande dei tifosi. Nessun rimpianto dunque per Dusan Vlahovic. Non sono mancate poi parole di elogio per i due giocatori chiamati a sostituire proprio il serbo: “Piatek è un grandissimo uomo d’area, ha grande fiuto del gol, in area si muove molto molto bene e legge bene tutte le situazioni. Stiamo iniziando a cercare di farlo migliorare soprattutto lontano dalla porta, ma le sue caratteristiche sono queste. Cabral a livello tecnico è un brasiliano, chiaramente gli piace avere la palla tra i piedi, sa giocare nello ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA MICHIELIN CHE ANCHE QUEST'ANNO CEDE I SUOI FIORI AD UN UOMO. QUEEN ARRIVATA PER SPEZZARE LA RUOTA.… - trash_italiano : PENSAVO CHE IVA VOLESSE FAR FINTA DI CA**RE SUL PALCO PER FARE PUNTI AL FANTASANREMOOOOOOOOOOOOOO #Sanremo2022 - trash_italiano : NOI CHE SIAMO PIÙ GASATI IN QUESTI MINUTI CHE A CAPODANNO SIAMO DALLA PARTE GIUSTA DELLA STORIA. #Sanremo2022 - manuilrospo : RT @fdragoni: Il turista straniero ha accesso agli alberghi col #greenpass quello italiano invece col #supergreenpass...dai ditemi che tutt… - Pigmalion_12 : RT @byoblu: L’Agenzia italiana del farmaco @Aifa_ufficiale non pubblica report sugli effetti avversi da 12 ottobre 2021. @LaVeritaWeb ha sc… -