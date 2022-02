Inter Women due casi di positività al Covid | il comunicato del club

Advertising

Inter : ? | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH Qual è il gol più bello tra quelli segnati da Prima Squadra, Inter Women e P… - Inter_Women : ?? | ARRIVO Ecco le nostre nerazzurre! ???? #ForzaInter #InterWomen #InterJuventus - Inter_Women : ?? | COMPLEANNO Tanti auguri coach @ritaguari! ??? #ForzaInter #InterWomen - infoitsport : Inter Women, comunicate altre due positività al COVID-19 dopo Regazzoli - fedeinter88 : RT @Inter: ? | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH Qual è il gol più bello tra quelli segnati da Prima Squadra, Inter Women e Primavera? ???… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Women

Fcinternews.it

... Odgaard ('99, P, Brondby, ?), Rogerio ('98, TS, Newcastle, ?), Scamacca ('99, P, Juventus -, ... 17.34 - La Juventussta valutando se richiamare Sofia Cantore dal prestito al Sassuolo ...Il giorno seguente si ripartirà alle 12.30 da Roma - Como, con le giallorosse che hanno già ... Chiuderà il fine settima di coppa l'atteso derby d'Italia tra Juve e, pronte a dare vita a ...Inter Women deve fare i conti con il contagio da Coronavirus. Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it] Dopo Alice Regazzoli (vedi comunicato), la Prima Squadra Femminile nerazzurra dovrà rinunciare ...Pune: China PR defeated defeated Japan 4-3 on penalties to advance to the final of the AFC Women's Asian Cup India 2020™ final at the Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex in Pune on Thursday.