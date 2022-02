In estate non avrà senso chiedere il green pass per bere un caffé, dice Bassetti (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - "Da quando è stato messo il green pass abbiamo guadagnato il 30% di italiani vaccinati e adesso ci dobbiamo porre un obiettivo. Se l'obiettivo e' di arrivare al 95% di persone protette tra i vaccinati e i guariti bene, se in primavera arriviamo al 95% perché dobbiamo continuare a chiedere il green pass per entrare in un negozio o a bere un caffè?". È quanto si chiede il direttore del Reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti, ospite di "Facciamo finta che", il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. "Se vogliamo tenere il green pass per prendere un treno a lunga percorrenza, un aereo va bene facciamolo - afferma Bassetti - perché è un modo di rendere il mondo ... Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - "Da quando è stato messo ilabbiamo guadagnato il 30% di italiani vaccinati e adesso ci dobbiamo porre un obiettivo. Se l'obiettivo e' di arrivare al 95% di persone protette tra i vaccinati e i guariti bene, se in primavera arriviamo al 95% perché dobbiamo continuare ailper entrare in un negozio o aun caffè?". È quanto si chiede il direttore del Reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova Matteo, ospite di "Facciamo finta che", il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. "Se vogliamo tenere ilper prendere un treno a lunga percorrenza, un aereo va bene facciamolo - afferma- perché è un modo di rendere il mondo ...

_Morik92_ : Mi aspetto che la #Juve farà un tentativo per #MilinkovicSavic la prossima estate. Nell'ambiente filtra la possibil… - AlfredoPedulla : L’#Inter è la terra promessa di #Scamacca. Non a gennaio, ma in estate: contatti fitti da 3 mesi e gradimento total… - AntoVitiello : ?? #Thiaw, la richiesta dello #Schalke è sugli 8 mln, il #Milan vorrebbe arrivare a 5-6 mln. Trattativa in corso ma… - sulsitodisimone : In estate non avrà senso chiedere il green pass per bere un caffé, dice Bassetti - Rog_2 : RT @Agenzia_Italia: In estate non avrà senso chiedere il #greenpass per bere un caffé, dice #Bassetti -

Ultime Notizie dalla rete : estate non Milan, la verità sul colpo a zero Mbemba e l'idea per l'estate ...di una trattativa avanzata per Mbemba del Porto ma il difensore classe 1994 non risulta essere un obiettivo del club rossonero. Ascolta 'Milan, la verità sul colpo a zero Mbemba e l'idea per l'estate'...

Generale Battisti: "La mia Africa..." Che ricordo ha della missione ? ??Sono stato in Somalia nell'estate del 1993 nell'ambito della ...di polemiche e critiche in quanto considerata un inutile spreco di vite umane e di risorse se non un ...

In estate non avrà senso chiedere il green pass per bere un caffé, dice Bassetti AGI - Agenzia Giornalistica Italia In estate non avrà senso chiedere il green pass per bere un caffé, dice Bassetti Anche perché l'Italia è un paese turistico e noi non possiamo pensare che la prossima estate a chiunque voglia prendere un caffè o comprare un souvenir dobbiamo chiedere il Green pass".

Capello si espone sull'operazione Zaniolo. E sul rientro di Balotelli Esprimersi su quella che si profila la trattativa che animerà i mesi che ci dividono dall’estate e dalla riapertura del calciomercato ... strepitosa perché le qualità tecniche e fisiche non si ...

...di una trattativa avanzata per Mbemba del Porto ma il difensore classe 1994risulta essere un obiettivo del club rossonero. Ascolta 'Milan, la verità sul colpo a zero Mbemba e l'idea per l''...Che ricordo ha della missione ? ??Sono stato in Somalia nell'del 1993 nell'ambito della ...di polemiche e critiche in quanto considerata un inutile spreco di vite umane e di risorse seun ...Anche perché l'Italia è un paese turistico e noi non possiamo pensare che la prossima estate a chiunque voglia prendere un caffè o comprare un souvenir dobbiamo chiedere il Green pass".Esprimersi su quella che si profila la trattativa che animerà i mesi che ci dividono dall’estate e dalla riapertura del calciomercato ... strepitosa perché le qualità tecniche e fisiche non si ...