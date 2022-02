Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 8 febbraio: Ezio si riavvicinerà a Gloria (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Paradiso delle Signore 6 continua a riservare grandi emozioni ai telespettatori Rai. Le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda martedì 8 febbraio 2022, di soffermano sulla famiglia Colombo. La lettera ricevuta da Gloria, avrà delle ripercussioni sul rapporto che lega Ezio e Veronica. L’uomo si avvicinerà maggiormente alla capo commessa, e Gemma inizierà a sentirsi terribilmente in colpa. Gli occhi nel corso del nuovo appuntamento saranno puntati anche su Marco. Quest’ultimo si troverà a riflettere su come poter alleggerire la posizione della commessa dinanzi alla polizia. Ferdinando resterà compito da Ludovica. Sandro, grazie all’aiuto di Vittorio Conti, farà recapitare una bellissima sorpresa a Tina, quest’ultima però reagirà male. Il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il6 continua a riservare grandi emozioni ai telespettatori Rai. Le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda martedì 82022, di soffermano sulla famiglia Colombo. La lettera ricevuta da, avràripercussioni sul rapporto che legae Veronica. L’uomo si avvicinerà maggiormente alla capo commessa, e Gemma inizierà a sentirsi terribilmente in colpa. Gli occhi nel corso del nuovo appuntamento saranno puntati anche su Marco. Quest’ultimo si troverà a riflettere su come poter alleggerire la posizione della commessa dinanzi alla polizia. Ferdinando resterà compito da Ludovica. Sandro, grazie all’aiuto di Vittorio Conti, farà recapitare una bellissima sorpresa a Tina, quest’ultima però reagirà male. Il ...

Advertising

EcciseM : @giuli_valle @paoloroversi Giuly, con me lo fanno tutti. Però chi ce l' ha il tempo di defolloware. Tra Il paradiso… - TeresaComite12 : RT @AuroraTvBanijay: ??Oggi Il paradiso delle signore non andrà in onda. La puntata 99 andrà in onda domani alle 15:55 e la puntata 100 and… - AuroraTvBanijay : ??Oggi Il paradiso delle signore non andrà in onda. La puntata 99 andrà in onda domani alle 15:55 e la puntata 100… - uccellogoloso : @occhiroberta2 Difficile da spiegare! È una sensazione sublime! Assaporare il suo sapore, sentendone il profumo in… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 6 oggi non va in onda: quando si recupera la puntata -