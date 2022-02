Il Gruppo Nexion non sarà presente ad Autopromotec | priorità alla salute di clienti e dipendenti

Leggi su cityroma

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La Direzione delha valutato di non parteciparefiera2022 di Bologna, ritenendo che non vi siano ancora le condizioni per poter assicurare una presenza in grado di rappresentare al meglio il prestigio dei propri marchi e garantire nel contempo la sicurezza dei proprie collaboratori. Fanno parte deli marchi Corghi, Mondolfo Ferro, HPA-Faip, Sice, Teco, Tecnomotor, Orlandini, Kompunet Informatica, Bright, Autopstenhoj e Sherpa, brand di riferimento in termini di innovazione e qualità nel settore delle soluzioni per l’Aftermarket Automotive. Nel comunicato che annuncia questa decisione ilafferma che “si è trattato evidentemente di una scelta non facile, che è stata presa con la volontà di ...